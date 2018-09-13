​Четверть сургутян рискуют лишиться работы за репосты

Страницы сотрудников в социальных сетях просматривают почти 80 процентов сургутских работодателей. Половина из них интересуются онлайн-жизнью работников только на этапе приема на работу, треть - следят за ней регулярно.

К таким выводам пришли аналитики портала по поиску работу Зарплата.ру, проведя опрос среди 540 представителей сургутских компаний и 780 соискателей.

46 процентов представителей компаний отметили, что не возьмут на работу подходящего кандидата, если увидят у него противоречивые посты. 45 процентов считают, что соцсети важны, но решающими должны быть впечатления от личной встречи с соискателем. Девять процентов уверены, что записи в соцсетях не играют никакой роли на этапе рассмотрения кандидата.

21 процент опрошенных работодателей признались, что готовы уволить сотрудника из-за постов или репостов, еще пять процентов рассказали, что уже сделали это. 42 процента респондентов готовы ограничиться серьезных разговором с сотрудником, поведение которого в соцсетях их не устроит. Треть представителей компаний Сургута не обращают внимание на неоднозначные посты или репосты своих работников.

«Сегодня социальным сетям и информации, которая там публикуется, придается большое значение в обществе. Так, в социальной сети «ВКонтакте» недавно появилась возможность скрывать свой профиль. По нашим данным, каждый пятый соискатель уже воспользовался этой функцией, в связи с чем 15 процентов работодателей почувствовали сложность в проверке кандидатов» , – подчеркнул руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру Иван Чирков.

Три процента соискателей из Сургута признались, что у них случались конфликты с начальством из-за постов или репостов в соцсетях. 22 процента сургутян уверены, что работодатели не мониторят их социальные сети, а 40 процентов считают, что это происходит только на этапе рассмотрения резюме. Треть горожан отметили, что работодатели просматривают странички работников постоянно. Восемь процентов респондентов не зарегистрированы в социальных сетях и не думают об этом.

Задумываются о том, как может отразиться публикуемая ими информация на отношениях с работодателем, 36 процентов опрошенных сургутян.