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​Четверть сургутян рискуют лишиться работы за репосты

Страницы сотрудников в социальных сетях просматривают почти 80 процентов сургутских работодателей. Половина из них интересуются онлайн-жизнью работников только на этапе приема на работу, треть - следят за ней регулярно.

К таким выводам пришли аналитики портала по поиску работу Зарплата.ру, проведя опрос среди 540 представителей сургутских компаний и 780 соискателей.

46 процентов представителей компаний отметили, что не возьмут на работу подходящего кандидата, если увидят у него противоречивые посты. 45 процентов считают, что соцсети важны, но решающими должны быть впечатления от личной встречи с соискателем. Девять процентов уверены, что записи в соцсетях не играют никакой роли на этапе рассмотрения кандидата.

21 процент опрошенных работодателей признались, что готовы уволить сотрудника из-за постов или репостов, еще пять процентов рассказали, что уже сделали это. 42 процента респондентов готовы ограничиться серьезных разговором с сотрудником, поведение которого в соцсетях их не устроит. Треть представителей компаний Сургута не обращают внимание на неоднозначные посты или репосты своих работников.

«Сегодня социальным сетям и информации, которая там публикуется, придается большое значение в обществе. Так, в социальной сети «ВКонтакте» недавно появилась возможность скрывать свой профиль. По нашим данным, каждый пятый соискатель уже воспользовался этой функцией, в связи с чем 15 процентов работодателей почувствовали сложность в проверке кандидатов» , – подчеркнул руководитель отдела брендинга и PR портала Зарплата.ру Иван Чирков.

Три процента соискателей из Сургута признались, что у них случались конфликты с начальством из-за постов или репостов в соцсетях. 22 процента сургутян уверены, что работодатели не мониторят их социальные сети, а 40 процентов считают, что это происходит только на этапе рассмотрения резюме. Треть горожан отметили, что работодатели просматривают странички работников постоянно. Восемь процентов респондентов не зарегистрированы в социальных сетях и не думают об этом.

Задумываются о том, как может отразиться публикуемая ими информация на отношениях с работодателем, 36 процентов опрошенных сургутян.


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Сегодня в 09:24, просмотров: 379, комментариев: 4


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 12:25
"21 процент опрошенных работодателей признались, что готовы уволить сотрудника из-за постов или репостов" - эти "работодатели" пусть трудовому законодательству поучатся на предмет оснований расторжения трудового договора, а потом делают такие признания
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:40
Если вы думаете, что у вас нет паранойи, это не значит, что за вами не следят.
Вольдемар Моби
не нравится
Сегодня в 13:40
Там как в прокуратуре-был бы человек)) Или кто-то считает себя идеальным сотрудником? Если. да, то это уже к доктору
Вольдемар
не нравится
Сегодня в 13:41
"Так, в социальной сети «ВКонтакте» недавно появилась возможность скрывать свой профиль" опоздали ребята, 90% людей при должностях уже удалили свои профили, либо сидят под фейковыми аккаунтами

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