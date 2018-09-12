Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу только избранного сургутского депутата Барсова

Евгений Барсов, который 9 сентября был избран депутатом гордумы Сургута на довыборах, через два дня после победы получил на руки документы по уголовному делу о невыплате зарплаты в 2016 году. Об этом сообщает «СургутИнформТВ» со ссылкой на адвокат Константина Бикташева.

Уточняется также, что прокурор Сургута утвердил обвинительное заключение по делу. В ближайшее время оно поступит в суд.

Уголовное дело в отношении гендиректора компании «Сургутстройтрест» Евгения Барсова было возбуждено в апреле прошлого года. Речь шла о невыплате 2,6 миллиона рублей 20 сотрудникам.

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