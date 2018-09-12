​Стала известна цель визита Дмитрия Медведева в Сургут

По предварительным данным, премьер-министр России Дмитрий Медведев прибудет в экономическую столицу Югры 18 сентября для визита в «Сургутнефтегаз». Об этом siapress.ru сообщил источник, близкий к компании, не уточнив подробности.

О возможном приезде премьера в Сургут стало известно 12 сентября. О нем осведомлены в городской администрации. В окружном департаменте общественных и внешних связей «не подтверждают информацию в настоящий момент».

«Мы ждем правительственную делегацию, точный состав участников, а также программу визита готовит профильный департамент в правительстве Югры. Нам подробности еще не спустили», - пояснили siapress в «Сургутнефтегазе».

Стоит напомнить, что в конце августа с Владимиром Богдановым в Сургуте встречалась губернатор Югры Наталья Комарова. Возможно, темой переговоров были возникшие проблемы при строительстве в городе завода «Северсталь». . Земельный участок, выделенный инвестору городской администрацией под будущее производство на улице Автомобилистов, оказался в охранной зоне ПАО «Сургутнефтегаз», а значит строительство там запрещено.