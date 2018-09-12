В Сургуте ждут премьера Медведева

Председатель правительства России Дмитрий Медведев может посетить Сургут в ближайшие дни. Об этом СИА-ПРЕСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

С чем будет связан визит второго лица государства, не уточняется. Источник агентства в городской администрации подтвердил, что мэрия оповещена о возможном приезде Дмитрия Медведева, но пока неофициально. В окружном департаменте общественных и внешних связей не подтверждают информацию в настоящий момент.

Стоит отметить, что премьер-министр последний раз приезжал в Югру в ноябре 2017 года. Тогда он принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию пускового комплекса Эргинского кластера месторождений «Роснефти», а также провел совещание на тему развития нефтяной отрасли страны.