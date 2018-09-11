​Аэропорт Сургута доказал в суде свою правоту в инциденте с пьяными пилотами «Победы»

Арбитражный суд Югры встал на сторону аэропорта Сургута в деле против Сургутской транспортной прокуратуры. Надзорное ведомство внесло предприятию представление после произошедшего в мае 2018 года инцидента с пилотами авиакомпании «Победа».

Медики аэропорта не допустили к полету летчиков, которые находились в состоянии алкогольного опьянения. Представитель «Победы» обратились в транспортную прокуратуру, а сотрудники ведомства нашли в аэропорту нарушения и «потребовали принять меры к их устранению, рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, по вине которых допущены эти нарушения».

В представлении прокуратуры указывалось на то, что медработник аэропорта не выдал пилотам справку об отстранении от полета, а также не направил их в лечебное учреждение.

Чтобы доказать свою правоту, представитель сургутского аэропорта подал иск в суд. Как следует из картотеки дел арбитража, 11 сентября иск ОАО «Аэропорт Сургут» полностью удовлетворен, а ненормативный правовой акт признан недействительным.