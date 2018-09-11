​В Сургуте начали поднимать цены на самый ходовой бензин

В экономической столице Югры зафиксирован рост цен на АИ-92. Один из операторов поднял стоимость самого ходового топлива на 50 копеек - до 42,5 рубля. Таковы данные мониторинга Агентства нефтегазовой информации.

В целом, дороже всего заправляться 92-м в Ханты-Мансийске - цены варьируются от 42,8 до 43,9 рубля за литр. Дешевле всего в Нижневартовске - от 41,7 до 42,8 рубля. В Сургуте самая высокая цена АИ-92 - 42,9 рубля.

АИ-95 на заправках округа стоит от 43,5 до 45,3 рубля за литр, дизельное топливо - от 41,5 (в Нижневартовске) до 49,9 рубля (в Сургуте).