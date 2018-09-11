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​Жорж Кочетков представит свою живопись в сургутской галерее «Стерх»

Выставка продлится до 14 октября

В пятницу, 14 сентября, в галерее современного искусства «Стерх» сургутский живописец Жорж Кочетков откроет выставку своих работ «Пейзажи Сибири».

Жорж Кочетков - известный в городе художник, участник окружных выставок «Югра художественная», постоянный участник выставочных проектов галереи «Стерх». Его работы входят в фондовые коллекции музеев города и частные собрания, украшают самые разные учреждения города и квартиры, увозятся из Сургута на память о Югре.

Выставка продлится до 14 октября. Вход на нее обойдется в 60 рублей для взрослых и 40 рублей - для детей, студентов и пенсионеров.


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Сегодня в 15:09, просмотров: 113, комментариев: 0


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