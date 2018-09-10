​Жириновский лично поздравил депутата сургутской думы Барсова

Кандидат в депутаты гордумы Сургута от ЛДПР Евгений Барсов одержал победу на довыборах по 22 одномандатному округу, которые состоялись в единый день голосования – 9 сентября. Он обошел претендента от «Единой России» Татьяну Боженко.

Евгений Барсов уже получил поздравления от лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Стоит напомнить, что накануне выборов агитаторов Барсова задержала полиция. Однако на списки в избирательных бюллетенях это повлиять уже никак не могло.

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