​В Сургуте автомобилист погиб, протаранив столб

В воскресенье, 9 сентября, около полуночи на улице Индустриальная в Сургуте в ДТП погиб 28-летний мужчина.

По данным отдела пропаганды УГИБДД Югры, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением на высокой скорости и протаранил опору уличного освещения. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.

Всего за минувшие выходные в округе произошло 17 автоаварий, в которых пострадали 18 человек.