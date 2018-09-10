​В Сургуте автомобилист погиб, протаранив столб

В воскресенье, 9 сентября, около полуночи на улице Индустриальная в Сургуте в ДТП погиб 28-летний мужчина.
По данным отдела пропаганды УГИБДД Югры, водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением на высокой скорости и протаранил опору уличного освещения. От полученных травм молодой человек скончался на месте происшествия.
Всего за минувшие выходные в округе произошло 17 автоаварий, в которых пострадали 18 человек.
Как хобби может перерасти в бизнес расскажет руководитель студии «Полезных Букетов» и бутика цветов и подарков «Lavanda» Алина Хаматова // ONLINE 12 сентября в 14.00