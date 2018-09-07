В Сургуте открывается выставка в честь Виталия Горды

В сургутской галерее современного искусства «Стерх» 7 сентября в 17.00 откроется выставка Натальи и Алины Горда в честь первого профессионального художника города Виталия Горды «Посвящение Мастеру».

Работы художника из Москвы Алины Горды сургутяне увидят впервые. Это – графические серии последних лет «12 месяцев» и «К истокам».

«Я думала - появление ребенка надолго остановит мой творческий процесс, но сюжеты рождались сами собой из ежедневного общения с дочкой. Мир открывался для меня заново так же, как и для нее», - рассказала Алина Горда.

Творчество заслуженного деятеля культуры Югры, члена Союза художников России Натальи Горда давно известно сургутскому зрителю. Художник работает во многих жанрах, использует местную и южную тематику. Много сил она отдает деятельности Художественной студии им. В.Н. Горды, активно участвует в выставках разного уровня – от городских до региональных и международных.

Выставка «Посвящение Мастеру» продлится до 30 сентября.

Виталий Горда – самый известный сургутский художник. Он создал всю городскую символику. Виталий Горда ушел из жизни в июле 2010-го на 72-м году жизни.