​Водитель мусоровоза, сбивший ребенка в сургутском дворе, остался на свободе

Водитель КамАЗа, насмерть сбивший младшеклассника утром 6 февраля, признан виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорен к двум годам лишения свободы условно. Также на два года он лишен права управлять транспортными средствами.

«При постановлении приговора суд учел наличие смягчающих обстоятельств, таких как признание вины, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении родственника, нуждающегося в лечении, добровольное частичное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, положительную характеристику личности, отсутствие отягчающих обстоятельств, а также мнение потерпевшей стороны, попросившей суд назначить подсудимому наказание , не связанное с реальным лишением свободы», - рассказали siapress.ru в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Трагедия произошла около 7.30 утра в жилой зоне на улице Энергетиков. Водитель нарушил правила движения и задавил ребенка, который шел в школу. Мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Максимальное наказание, которое грозило виновнику происшествия – пять лет лишения свободы.

После гибели ребенка администрация города приняла решение не выводить на улицу тяжелую коммунальную технику с 7.15 до 8.30 утра – во время, когда дети идут к местам учебы.