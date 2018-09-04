​В Сургуте двое мужчин арендовали квартиру на седьмом этаже и выкинули из нее мебель

Полицейские Сургута возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего мужчины и его 22-летнего напарника, которые посуточно арендовали квартиру у 38-летней горожанки и уничтожили ее имущество.

О том, что из окна седьмого этажа вылетает мебель, в дежурную часть сообщили пятеро сургутян. По свидетельству очевидцев, дебоширы вели себя неадекватно, громко кричали, кидались стульями, гладильной доской, телевизором и рамой.

Остановить разбушевавшихся мужчин смогли только прибывшие на место происшествия стражи порядка. Разбираться в причинах вызывающего поведения хулиганов будут специалисты психоневрологического диспансера, рассказали в пресс-службе УМВД по Югре.