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​Back in the U.S.S.R. Сургутским первоклассникам подарили дневники с советской символикой

«Слева молот, справа серп - это наш российский герб»

Первоклассники Сургута получили в подарок дневники, в которых герб России изображен с ошибками. Двуглавый орел вместо скипетра и державы держит серп и молот. Фотографию дневника опубликовали в паблике «Подслушано у учителей» во «ВКонтакте».

Пост собрал десятки комментариев. Одни участники группы откровенно посмеялись над дизайнером, который вручил орлу символы СССР. «Слева молот справа серп - это наш российский герб», - прокомментировал изображение подписчик паблика Андрей Семеряков (здесь и далее орфография и пунктуация авторов – прим.ред.). Другие высказали опасения, что дети из-за нелепой ошибки неправильно запомнят символ страны.


Фото: vk.com/secrets_of_teachers

Пользователи сети отметили также, что дизайнер, возможно, вдохновлялся еще и гербом Австрии, на котором одноглавый черный орел держит серп и молот.

В администрации Сургута заняты поиском виновных в произошедшем. Известно, что дневники напечатаны в ульяновской типографии. Их вручили примерно шесть тысяч первоклассников.


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Сегодня в 13:09, просмотров: 219, комментариев: 5


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 13:23
ващщет это надругательство над гербом. Кто-то из чиновников же принимал и эскиз, и сам товар?
Швондер
не нравится
Сегодня в 13:38
Это стёб
Вольдемар Моби
не нравится
Сегодня в 14:34
Во-во, эскиз перед печатью всегда направляется заказчику на согласование.
Вольдемар Швондер
не нравится
Сегодня в 14:35
Думаю у этой проблемы есть вполне определенное имя и фамилия
Dochimacho Вольдемар
не нравится
Сегодня в 14:48
угу...ЕГЭ

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