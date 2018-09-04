​Back in the U.S.S.R. Сургутским первоклассникам подарили дневники с советской символикой

Первоклассники Сургута получили в подарок дневники, в которых герб России изображен с ошибками. Двуглавый орел вместо скипетра и державы держит серп и молот. Фотографию дневника опубликовали в паблике «Подслушано у учителей» во «ВКонтакте».

Пост собрал десятки комментариев. Одни участники группы откровенно посмеялись над дизайнером, который вручил орлу символы СССР. «Слева молот справа серп - это наш российский герб», - прокомментировал изображение подписчик паблика Андрей Семеряков (здесь и далее орфография и пунктуация авторов – прим.ред.). Другие высказали опасения, что дети из-за нелепой ошибки неправильно запомнят символ страны.



Фото: vk.com/secrets_of_teachers

Пользователи сети отметили также, что дизайнер, возможно, вдохновлялся еще и гербом Австрии, на котором одноглавый черный орел держит серп и молот.

В администрации Сургута заняты поиском виновных в произошедшем. Известно, что дневники напечатаны в ульяновской типографии. Их вручили примерно шесть тысяч первоклассников.