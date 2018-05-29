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В Сургуте за общегородской субботник 1,5 тысячи горожан собрали 17 самосвалов мусора

Фото со страницы В.Шувалова «ВКонтакте»
Фото со страницы В.Шувалова «ВКонтакте»

По итогам общегородского субботника, который прошел 26 мая, с улиц Сургута вывезли 17 самосвалов мусора и листвы. Об этом на своей странице рассказал глава Вадим Шувалов. Он также подчеркнул, что в мероприятии приняли участие 1500 человек, которые прибрались на территории 170 тысяч квадратных метров.

Помимо «централизованного» главного мероприятия по уборке города были и локальные акции. Так, на территории школ №13 и №38 состоялся, пожалуй, один из самых масштабных в истории 25-го микрорайона субботников. Активисты Общероссийского народного фронта вместе с представителями администрации города и инициативными горожанами за 4 часа привели в полный порядок участок, расположенный в границах улиц – проезд Первопроходцев и проспект Пролетарский. Мероприятие прошло в рамках всероссийского экологического проекта ОНФ «Генеральная уборка».

На призыв сделать территорию своего родного района чище с энтузиазмом откликнулись не только представители родительского актива двух школ, учителя и сами дети, но и активная молодежь от волонтерского движения СурГУ и спортивных сообществ города. За пару-тройку часов пришкольные территории и близлежащие скверы были полностью очищены от прошлогодней листвы, грязи и мелкого мусора.

«Радует, что жители откликнулись на наш призыв совместными силами привести в порядок после зимы дворы и парки. Также спасибо городской администрации, оказавшей нам поддержку в проведении мероприятия в части предоставления инвентаря и привлечения помощи местных организаций, – прокомментировал координатор Центра мониторинга благоустройства в ХМАО-Югре Рустем Юсупов. – Нам удалось не только очистить территорию от мусора, но и залатать несколько больших ям на подъезде к 38-ой школе, на которые неоднократно жаловались жители».

Ситуация с ремонтом дорожного полотна подъездной дороги к учебному заведению получит свое развитие в ближайшие дни. Ожидается, что специалисты дорожной организации возьмутся за работу 1 июня. Чтобы подкрепить силы «борцов за чистоту» на территории школы стараниями сургутских компаний была организована полевая кухня.

В завершение в рамках всероссийской акции «Молодежки ОНФ» «Аллея Героев», при содействии МБУ «Управление лесопаркового хозяйства и экологической безопасности», администрации г. Сургута, произвели высадку саженцев березы на аллее, прилегающей к территории СОШ № 13, после чего все участники субботника были приглашены на полевую кухню, расположенную на территории МБОУ СОШ № 38, где угощали кашей, тушенкой, печеньем и горячим чаем.


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Сегодня в 15:03, просмотров: 249, комментариев: 3


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Комментарии:
Моби
не нравится
Сегодня в 15:11
"прокомментировал координатор Центра мониторинга благоустройства в ХМАО-Югре Рустем Юсупов." - ну всё, всё, проголосуем
Моби
не нравится
Сегодня в 15:28
ну ладно, ладно, так нормально; удалите мой второй камент. Кстати, почему нельзя редактировать и удалять самому?
Редакция СИА-ПРЕСС Моби
не нравится
Сегодня в 15:31
На новом сайте подумаем, как это сделать.

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