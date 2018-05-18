​Руководитель окружного филиала «Почты России» попался на вымогании смешной взятки. Его арестовали на месте

Директор управления федеральной почтовой службы в Югре Сергей Запорожин был арестован за вымогание взятки у подчиненного. Как пишет ugra-news, Запорожин требовал от начальника Сургутского почтампта Рената Шакирова 25 тысяч рублей за покровительство. Якобы неуплата этой суммы привела бы к большим сложностям у Шакирова – вплоть до увольнения, а уплата сделала бы югорское начальство «Почты России» счастливым и довольным своим сургутским коллегой.

Пресс-служба управления федеральной почтовой службы Югры дала siapress.ru такой комментарий о происходящем: «Сотрудники управления федеральной почтовой связи ХМАО-Югры оказывают максимальное содействие правоохранительным органам в проведении следственных мероприятий и заинтересованы в объективном расследовании всех обстоятельств. По запросу правоохранительных органов предоставляются все необходимые документы и материалы».

Получить комментарий Рената Шакирова пока не удалось. Редакция будет следить за развитием событий.