​Заместитель главы Сургута попал на комиссию по конфликту интересов после запроса из Генпрокуратуры. Как это случилось?

Историю с участием замглавы Сургута Алексея Жердева в истории с коммерческими делами городского «РКЦ ЖКХ» рассматривали на комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. Как это случилось и к чему привело?

С чего началось?

В конце лета минувшего года стало известно, что муниципальный «Расчетно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства» создал совместное предприятие с костромской компанией «Единый информационно-расчетный кассовый центр», чьим учредителем была фирма УК «Русэнергокапитал». А в ней, в свою очередь, работал незадолго до приезда в Сургут замглавы Алексей Жердев, что стало поводом для скандала, широкого обсуждения истории в СМИ и рассмотрения вопроса в городской думе. Тогда администрация города в официальных и неофициальных комментариях высказывала мнение, что никакого конфликта интересов у Жердева нет, так как он не курирует коммунальную сферу.

А почему сейчас проверили?

Вызов Жердева на комиссию по конфликту интересов случился не по воле администрации – тому способствовало обращение депутата Госдумы Владимира Сысоева (на основании официального письма от избирателя) в Генпрокуратуру. Письмо парламентария направили в окружную прокуратуру, которая инициировала проверку Жердева. В начале мая прокурор Югры Евгений Ботвинкин направил депутату ответ, в котором сообщил, что конфликт интересов в этой ситуации не обнаружен, и «оснований для применения мер не выявлено».

И что дальше?

По линии прокуратуры – скорее всего ничего. Пока мельницы высшего надзорного округа медленно перемалывали историю с «РКЦ ЖКХ», в ней уже разобрались местные депутаты, и дали четкое распоряжение: муниципальной структуре выйти из созданного в 2017 году сургутско-костромской АО «ЕИРКЦ», продав все принадлежащей ей акции. Таковых – 2501 штука (каждая – по 10 рублей, на общую сумму 25 010 рублей), то есть 25,01 процента от уставного капитала. Предполагается, что «РКЦ ЖКХ» сначала предложит их выкупить второму участнику акционерного общества «ЕИРКЦ» – собственно, костромскому «ЕИРКЦ». Если тот не заинтересуется, то акции пойдут в рынок. На этом странная и насквозь подозрительная история взаимоотношений сургутского «РКЦ ЖКХ» с костромскими коллегами, вероятно, закончится. Как минимум на данном этапе.

Но это не все события, связанные с обращением Генпрокуратуры к сургутским делам. О других читайте скоро на siapress.ru.