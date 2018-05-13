​В праймериз «Единой России» на предстоящие довыборы в думу Сургута примут участие 16 человек // СПИСОК

В начале июня пройдет традиционное предварительное голосование «Единой России», на котором выявятся кандидаты от партии власти на довыборы в думу Сургута. Напомним, что в сентябре сургутянам предстоит выбрать двух депутатов городского парламента: в округе №4 (район Нефтяников и проспекта Набережный) – вместо депутата-нефтяника Владимира Рогулина, который скончался в январе этого года; и в округе №22 (25-й микрорайон и часть улицы Югорской) – вместо взявшего самоотвод из думы депутата-строителя Евгения Барсова.

В 4-м избирательном округе зарегистрировались пять кандидатов:

– Татьяна Зайцева, председатель сургутского Нефтегазстройпрофсоюза;

– Алексей Колосов, работник местного филиала фонда обязательного медицинского страхования;

– Дмитрий Нечепуренко, замдиректора «Центра развития талантов ребенка»;

– Петр Скрябин, работник управления по капремонту скважин и повышению нефтеотдачи пластов Сургутнефтегаза;

– Пахом Шадчин, в настоящий момент безработный.

Более жесткая конкуренция намечается в 22-м избирательном округе. Там бороться за поддержку партии власти будут 11 кандидатов:

– Владимир Абышев, председатель организации ветеранов уголовно-исполнительной системы Югры;

– Татьяна Боженко, гендиректор «Центра развития ребенка»;

– Надежда Болдырева, работник детсада №7 «Боровичок»;

– Владимир Колядин, директор компании «ГЛОБАЛ СЕРВИС»;

– Сергей Кочетов, инженер НГДУ «Сургутнефть»;

– Григорий Матвийчук, директор СГМУП «РКЦ ЖКХ»;

– Сергей Мелашенко, директор компании «2С ГРУПП»;

– Ринат Миннуллин, финансовый директор ООО «ИнтерТехЦентр»;

– Сергей Мыльников, пенсионер;

– Никита Никешин, учитель школы №13;

– Рустем Юсупов, гендиректор компании «СветоДизайн-Югра».

Праймериз «Единой России» пройдут 3 июня. Довыборы депутатов думы Сургута состоятся 9 сентября.