​С начала года более 400 жителей Сургутского района были наказаны за неуплату штрафов. Как не присоединиться к ним?

За четыре с небольшим месяца этого года более 400 жителей Сургутского района попали под раздачу органов правопорядка за то, что несвоевременно оплатили административные штрафы. Как сообщает пресс-служба УМВД района, 194 человека теперь будут вынуждены оплатить штраф в двойном размере, 38 человек компенсируют свои грехи обязательными работами, и целых 188 граждан отправились под административный арест.

Не хотите влиться в число этих несчастных? Соблюдайте простые правила: помните, что если вам выписали административный штраф, то вы должны оплатить его за 60 дней с момента, когда постановление вступило в силу. Если вы этого не сделаете намеренно или по незнанию, то вам предстоит сходить в суд, где вам либо выставят этот же штраф в двойном размере (но не менее 1000 рублей), либо отправят на обязательные работы на 50 часов, либо вообще посадят на 15 суток. Что неприятно, согласитесь.

Если вы житель Сургутского района, то можете узнать о своих штрафах по телефону (3462) 74-69-63, либо заглянуть в отделение по исполнению административного законодательства местного ОМВД, находящийся в Белом Яру на улице Некрасова 1 «а», кабинет 305.