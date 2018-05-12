​В Сургутском районе поймали «свеженького» грабителя, но не посадили. Пока

Полиция Сургутского района накануне оперативно отработала происшествие в поселке Солнечный. Там один из сельчан позвонил стражам порядка за помощью, потому что некий человек с применением силы отобрал у него телефон стоимостью 16 тысяч рублей. Случилось это, что примечательно, в лесу (что там делать в такую погоду – неясно). Однако полицейские быстро настигли нарушителя лесного спокойствия – им оказался 20-летний парень из Барсово. Телефон вернули владельцу, а незадачливому любителю поотжимать чужую собственность в лесу теперь грозит уголовная статья «грабеж», но которой можно отправиться в места не столь отдаленные на 4-7 лет.

Правда, гуманизм правоохранительной системы в его случае восторжествовал – на время расследования и суда парня не посадили в СИЗО, а оставили под подпиской о невыезде.