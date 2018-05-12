Югра второй раз подряд примет Кубок мира по водному поло среди женщин. Теперь - в Сургуте

Сургут готовится принять Кубок мира 2018 года по водному поло среди женских команд. Турнир пройдет с 4 по 9 сентября. На состязаниях в самом крупном городе Югры соберутся сильнейшие команды из 8 стран мира.

Кубок мира представляет собой соревнование национальных сборных по водному поло. Турнир проводится с 1979 года под эгидой Международной федерации плавания (FINA). До 1999 года соревнования проводились каждые два года, с 2002 года интервал между турнирами составляет четыре года.

Впервые Россия приняла у себя Кубок мира по водному поло в 2014 году. Тогда соревнования также прошли в Югре, в Ханты-Мансийске. Таким образом, наш округ уже во второй раз подряд примет Кубок мира по водному поло среди женских команд.

За всю историю существования женского Кубка мира россиянки не выигрывали его ни разу. Последние два турнира его победительницами становились ватерполистки из США. Наши спортсменки попадали на пьедестал почета дважды — в 2006 году, когда стали третьими в китайском Тяньцзине, и в 1997 году во французском Нанси, завоевав серебро.

Как сообщал ранее член технического комитета по водному поло Международной федерации плавания (FINA) Евгений Шаронов, на турнире в Сургуте будут протестированы новые правила игры в водное поло, которые планируется ввести к Олимпийским играм-2020.

Функции исполнительной дирекции турнира возьмет на себя АУ «ЮграМегаСпорт».