​СМИ нашли сургутян, возмущенных фотографиями фронтовиков на тапочках, а Вадим Шувалов провел фактчекинг и опроверг новость

Агентство «ФедералПресс» опубликовало новость о том, что в соцсети «ВКонтакте» сургутяне возмущаются поступком некоего бизнесмена, который торгует тапочками с нанесенными на них фотографиями фронтовиков и георгиевской ленты.

На публикацию отреагировал глава Вадим Шувалов, который пригрозил, что лично зайдет в указанный магазин и разберется с неэтичным предпринимателем, однако вскоре он обнаружил, что история эта, вполне возможно, не сургутская, а брянская. И действительно, сайт «Брянский объектив» опубликовал ровно такую же фотографию, что была в новости «ФедералПресс», только на один день раньше.

«Но наши предприниматели, надеюсь, сделают выводы из этой истории!» – все же на всякий случай пригрозил глава города.