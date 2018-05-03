​Вот кому санкции нипочём. Сургутнефтегаз закончил квартал с многомиллиардной прибылью

Сургутнефтегаз за первые три месяца 2018 года заработал и чистую прибыль в 62,1 млрд рублей. Строго говоря, это на 170 млрд рублей больше, чем за первый квартал 2017 года – тогда главное предприятие Сургута зафиксировало убыток в 90,7 млрд рублей, но убыток тот был скорее «бумажным» – он происходил из-за укрепления рубля и при условии, что основные средства Сургутнефтегаз держит на валютных депозитах.

Так или иначе, нынешнему положению дел у нефтяного гиганта можно позавидовать: выручка у него достигла почти 320 млрд рублей (годом ранее – 275 млрд), кредиторская задолженность упала на почти 20 млрд – до 98 млрд рублей.

Как ранее сообщал РБК Тюмень, итогом работы Сургутнефтегаза в 2017 году стала прибыль в почти 150 млрд рублей (годом ранее был убыток в 104 млрд рублей). Учитывая 60-миллиардную прибыль в первом квартале 2018 года, если нефтяники Сургута продолжат работать в том же духе, то легко побьют свои же успехи минувшего года.