​Команда СурГПУ выиграла городской студенческий турнир «Расцвет интеллекта»

28 апреля в ТРЦ «Сургут Сити Молл» прошёл первый межвузовский турнир по «Что? Где? Когда?» среди студентов-новичков интеллектуальных игр "Расцвет интеллекта".

Команда студентов социально-гуманитарного факультета СурГПУ заняла 1 место среди 18 команд! Теперь у ребят впереди участие в "Кубке Губернатора Югры - 2018", который состоится 19-20 мая в Сургуте!

В команде-победительнице 5 человек: капитан Сергей Долганов, Глеб Филатов, Василий Вохминцев, Вера Сазонова и Валерия Сафина. Ребята вместе играют уже полтора года. Участвуют в вузовских и городских интеллектуальных соревнованиях, включая развлекательные «Мозгобойня» и «Мозгва».

В «Расцвете интеллекта» команда СурГПУ прошла три «Мультиигры» и ответила на 14 вопросов «Что? Где? Когда?». Самым сложным участница команды Валерия Сафина называет вопрос про восточный базар, который в своей религиозной версии отличается от обычного тем, что там… не воруют. Именно этот ответ дали ребята и оказались правы. Зато засомневались назвать третье правило настоящего китайца – не работать, а зря, это был правильный ответ. А более всего нашим студентам понравился вопрос про 4 стадии опьянения, которые они назвали, не задумываясь: птица, лев, обезьяна и свинья.

Интересно, что на «Кубке Губернатора Югры» команде придётся сражаться с соперниками в усечённом составе, т.к. ровно половина участников отправится в Санкт-Петербург на конкурс студенческих проектов. Но оставшиеся будут играть хорошо и не ударят лицом в грязь, уверены их товарищи.

Всего в «Расцвете интеллекта» приняли участие 18 студенческих команд, представляющих все крупные вузы и средне-специальные учебные заведения города: Сургутский Государственный педагогический университет, Сургутский государственный университет, Сургутский политехнический колледж, Сургутский нефтяной техникум и другие.

Турнир предназначен для студентов, которые только начинают играть в интеллектуальные игры. Получив первый опыт состязаний в «Что? Где? Когда?» и «Мультииграх», новички получают возможность в дальнейшем на основе «Расцвета интеллекта» запустить полноценную студенческую лигу.