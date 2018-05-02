​Наталья Комарова после первомайского митинга сходила в гости к ветерану сургутского аэропорта // ФОТО

Губернатор Югры Наталья Комарова 1 мая встретила в Сургуте, поздравив сначала всех участников традиционного шествия, а затем пошла в гости к председателю совета ветеранов сургутского аэропорта Людмиле Толокновой.

«В этот день хочу особые слова благодарности направить в адрес ветеранов труда за их многолетнюю самоотверженную работу, сохранение традиций наставничества, — передает слова Натальи Комаровой департамент общественных и внешний связей Югры. — Тем, кто продолжает трудовой путь, хочется пожелать успехов и профессионального роста. А нашей молодежи, только вступившей во взрослую жизнь, смелости и веры в собственные силы. Потому что молодежь — надежда нашего края, его грядущая слава, его будущее!».

Людмила Федоровна в своей ответной речи рассказала, как приехала в Сургут в 1960-м году и сразу же поступила на работу в аэропорт (тогда это была только взлетно-посадочная полоса), где и осталась трудиться в течение всей жизни. «Сначала работала перронным контролером, потом – дежурным по посадке, затем стала начальником смены. Одно время исполняла обязанности начальника аэропорта Ноябрьска, открытием которого мы занимались, — делилась воспоминаниями ветеран. — Потом была начальником сургутского аэровокзала, еще старого. Когда его реконструировали, стала заместителем руководителя. И закончила я свою карьеру в 2003-м году».

память о встрече хозяйка подарила Наталье Комаровой собственноручно вышитую бисером картину с изображением сирени.