​Вадим Шувалов анонсировал сайт «Бессмертного полка» в Сургуте и рассказал про своего деда-фронтовика. Он прошёл две мировые войны

Глава Сургута Вадим Шувалов на своей странице «ВКонтакте» рассказал о создании сайта polksugut.ru, на котором будут собираться военные биографии родственников сургутян.

«Нас в Сургуте проживает более 360 тысяч человек. И почти у каждого есть родные, воевавшие в 1941-1945 годах, – пишет Шувалов. – Возможно, кому-то истории, опубликованные на сайте, помогут найти пропавших в войну родственников. Поэтому, друзья, призываю вас принять участие в проекте «Вспомним всех поименно»! Я биографию своего деда уже разместил. Когда заполнял, понял, что много о нем не знаю, и буду звонить родственникам, чтобы дополнить информацию. Призываю и вас присоединиться к этому проекту!»

Как выяснилось, дед Вадима Шувалова Павел Андреевич прошел две мировые войны, получил не одну боевую рану, что и стало причиной его раннего ухода из жизни – через несколько лет после взятия Берлина.