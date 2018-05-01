Сургутяне победили в окружном хоккейном чемпионате среди ветеранов спорта

В столице Югры завершился Чемпионат округа по хоккею среди ветеранов спорта.

В турнире, проходившем в течение пяти соревновательных дней, принимали участие 15 команд из Сургута, Лангепаса, Мегиона, Ханты-Мансийска, Югорска, Нефтеюганска, Урая, Нягани, Когалыма, Нижневартовска, Советского, Сургутского, Кондинского, Нефтеюганского и Белоярского районов.

По итогам напряженнейших игр лучший результат в турнире показали представители Сургута. Серебро соревнований у хоккеистов Советского района. Бронзу завоевали триумфаторы прошлого года — команда Нижневартовска.

Стоит отметить, что Сургут также выигрывал чемпионат округа среди ветеранов 2016 года. «Когда проходит турнир, нет слабых соперников, — считает представитель команды Сургута Дмитрий Калашников. — Соперника нельзя недооценивать, поэтому, были мы фаворитами или нет, это в конечном счете показал турнир. Обольщаться нельзя, лежит груз ответственности и надо доказывать, что ты лучший. Самой сложной для нас была первая игра с командой Мегиона, в которой мы выиграли по буллитам. Также хочется отметить тяжелую игру с Нижневартовском. Данный турнир – это и спорт, и любовь к хоккею, и уважение к сопернику. Хоккей – это вид спорта, несущий позитив. В конечном итоге было видно, как радовались команды и как поздравляли друг друга с медалями, хотя на льду была совсем другая обстановка и иное отношение друг к другу».

Помимо основных наград на турнире также были отмечены отдельные игроки. Лучшим бомбардиром был признан Алексей Гаврюков из команды Советского района. Лучший защитником стал Сергей Вимба, игравший за Ханты-Мансийск. Игорь Бойко из Югорска был удостоен звания «Лучший вратарь». Андрей Сидоров из команды Мегиона стал лучший нападающим.

Напомним, турнир, посвященный 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, проходил сразу на двух спортивных объектах АУ «ЮграМегаСпорт» — в Ледовом дворце спорта и в «Арене Югра». Каждый день не ледовых аренах проходило до десяти матчей.