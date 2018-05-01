​И это по-прежнему не весна. Погода на Первомай и ближайшие десять дней сургутян радовать не будет

Солнечное начало Первомая не должно ввести вас в заблуждение, утверждает управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Сургута. Ведомство предупреждает, что уже этой ночью усилится ветер (до 16 м/с) и может вновь, как и накануне, повалить мокрый снег, устраивая в городе дискомфорт и гололед.

Портал Gismeteo тоже не пророчит сургутянам весну – на ближайшие десять дней минусовая температура (вплоть до –14 градусов) даже днем будет появляться чаще, чем плюсовая, а ветер постоянно будет достигать 8-10, а то и всех 15 м/с.