​Сбербанк принял участие в проекте «Социальные бизнес-инвестиции»

Сбербанк принял участие в работе сессии проекта «Социальные бизнес-инвестиции». Мероприятие организовано правительством ХМАО-Югры в партнерстве с окружным фондом поддержки предпринимательства и фондом региональных социальных программ «Наше будущее». Цель работы площадки – презентация проектов соискателей перед потенциальными инвесторами и экспертами. В число экспертов конкурса вошел управляющий Сургутским отделением Сбербанка Сергей Кузнецов.

«Очень важно, что сегодня существуют подобные оффлайн площадки, где собираются заинтересованные стороны для того, чтобы дать толчок развитию и продвижению социального бизнеса в нашем регионе, – отметил в приветственной речи управляющий Сургутским отделением ПАО Сбербанк Сергей Кузнецов. – Сбербанк также заинтересован в новых идеях, поэтому совместно с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ) мы запустили программу акселерации стартапов в интеллектуальной сфере. А будущим бизнесменам сегодняшней встречи я желаю верить в себя и свой успех».

Экспертам в рамках мероприятия необходимо было дать компетентную оценку жизнеспособности каждого из 20 проектов, представленных на сессии. Финансовой поддержки авторы искали в таких направлениях как дополнительное образование, развитие творческих способностей, создание учебных и ремесленных центров. Какой из стартапов будет реализован, а какой еще необходимо доработать в целом зависело от предпринимателей-инвесторов. Сбербанк поддержал каждого участника небольшим подарком. Авторы социальных проектов получили книги из уникальной коллекции библиотеки Сбербанка – новейшую бизнес-литературу ведущих авторов мира.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

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