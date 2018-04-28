Не расслабляйтесь, это еще не весна! МЧС предупреждает об очень сильном ветре на 29 апреля

Сургутское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям предупреждает, что хорошая погода, которая установилась в городе — это ненадолго. Уже в воскресенье, 29 апреля, в Сургуте ожидается плохая погода, а именно — сильный ветер с порывами до 17 м/с.

Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода на улицу в разгул стихии, а если уж вышли, то следует обходить стороной деревья и линии электропередач, а также не оставлять под оными свою машину, дабы потом не расстраиваться.

Берегите себя!