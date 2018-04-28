Сбербанк рассказал, как его офисы в Сургуте будут работать в майские праздники

Сбербанк поздравляет югорчан с предстоящими праздниками и информирует о режиме работы в период с 28 апреля по 10 мая 2018 года.

28, 30 апреля и 8 мая время работы офисов банка будет сокращено на один час.

29 апреля с 10:00 до 17:00и 1 мая с 10:00 до 18:00 будет работать дежурный офис по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46.

2 мая с 09:00 до 19:00 будут работать дежурные офисы, расположенные по следующим адресам:

- г. Сургут, пр. Ленина, 46,

- г. Сургут, пр. Ленина, 35,

- г. Нижневартовск , ул. Интернациональная, 10,

- г. Нижневартовск , ул. Омская, 11,

- г. Когалым, ул. Молодежная, 18.

С 10:00 до 18:00будут открыты дежурные офисы по следующим адресам:

- г. Когалым, ул. Дружбы Народов, 39, кв. 1,

- г. Когалым, ул. Ленинградская, 21, кв. 1.

С 10:00 до 19:30будет работать офис по адресу: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, 46.

9 мая – выходной день во всех офисах банка.

3 и 10 мая офисы Сбербанка будут работать в обычном режиме в соответствии с графиком.

Напоминаем, что большинство банковских операций клиенты могут совершить самостоятельно в круглосуточных зонах самообслуживания, а также с помощью сервисов дистанционного обслуживания – Сбербанк Онлайн и «Мобильный банк».

Уточнить информацию о работе офисов банка в праздничные дни можно на сайте www.sberbank.ru или по телефону контактного центра: 8-800-555-555-0.

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Западно-Сибирский банк ПАО Сбербанк

Пресс-служба

Оксана Павук

oypavuk@sberbank.ru

(3452) 592-424, 592-387

Сургутское отделение

№5940 ПАО Сбербанк

Ирина Богдан

Bogdan.I.V@sberbank.ru

8(904)486-06-45

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Официальные сайты Банка — www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

На территории Тюменской и Омской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов действует Западно-Сибирский банк Сбербанка. Его филиальная сеть насчитывает около 700 подразделений. Банк инвестирует во все отрасли, выступая стратегическим партнером в развитии бизнеса многих региональных предприятий, и активно участвует в реализации государственных экономических и социальных программ.