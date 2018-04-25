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​В Санкт-Петербурге прошел V Евразийский молодежный инновационный контент. Сургут там представил зампредседателя думы города

В Санкт-Петербурге прошел Пятый Евразийский молодежный инновационный конвент. Ханты-Мансийский автономной округ на форуме представлял Заместитель Председателя Думы города Сургута Артём Кириленко.

Это масштабное международное мероприятие проходило в Доме областного правительства. В северную столицу съехались представители более 20 стран и разных регионов России - Карелии, Воронежской, Владимирской, Калиниградской, Калужской, Нижегородской областей. Организаторы Конвента - Законодательное собрание Ленинградской области, Северо-Западный институт управления РАНХиГС и Евразийская молодежная ассамблея.

Особое внимание в этом году уделялось вопросам молодежной политики, о чем красноречиво свидетельствуют темы докладов и круглых столов: «Диалог молодежи во имя сотрудничества государств», «Молодежное направление публичной политики на евразийском пространстве», «Презентация молодежного общественного объединения «Дипломатия народов» - пространство возможностей» и др.

Делегация конвента посетила одиннадцатое заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи государств – участников Содружества независимых государств, где одной из пунктов повестки значилась актуальная сегодня тема о развитии добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации.

Открытое заседание Молодежного парламента Ленинградской области также значилось в повестке конвента. «Интересно было посмотреть, как работают с законодательными инициативами молодые депутаты другого региона, - поделился своими впечатлениями Артем Кириленко. - Стоит отметить, что принцип формирования Молодежного парламента Ленинградской области отличается от Молодежного парламента ХМАО-Югры. Там в состав Молодежного парламента входят избранные молодые депутаты советов поселений, у нас же – делегированные от организаций представители молодежи».

Кульминацией работы форума стало посещение пленарного заседания Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых государств. Как и заседание Молодежной межпарламентской ассамблеи оно проходило в Таврическом дворце. Председательствовала на заседании Валентина Матвиенко. «Особенно хочется отметить принятие двух модельных законов, которые помогут сблизить законодательство государств – участников СНГ, - говорит Артем Михайлович. Это модельный закон «О государственной и муниципальной службе» и модельный закон «О документах стратегического прогнозирования и планирования».

А вообще, говоря о итогах столь представительного мероприятия и своих впечатлениях о нем, Кириленко подчеркнул, что «такие коммуникационные площадки, как конвент, создают условия для эффективного сотрудничества, обмена опытом и открывают новые возможности перед каждым из нас и перед всеми нами вместе».


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Сегодня в 12:45, просмотров: 205, комментариев: 0


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