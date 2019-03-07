Кто виноват, если на машину упала сосулька? // СИА-ПРЕСС отвечает

СИА-ПРЕСС решил ответить на актуальный с наступлением оттепели для автовладельцев вопрос о том, кто же будет виноват, если на машину упадет сосулька или глыба льда и причинит вред транспорту.

Так, если автомобиль был припаркован возле дома, то возмещать причиненный вред придется управляющей компании (или ТСН). Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда, организация, обслуживающая жилфонд, обязана сбрасывать на землю накапливающийся на крышах снег и перемещать его в прилотковую полосу. Причем удаление наледей и сосулек должно производиться по мере необходимости, а не по какому-либо графику. Кстати, даже если авто было припарковано впритык к стене дома — УК все равно должна будет понести ответственность.

Если машина стояла возле частной компании, то отвечать за падение сосулек будет собственник здания.

Кстати, случаев, когда автовладельцу откажут в возмещении ущерба, совсем немного: если автомобиль был припаркован на территории, огражденной сигнальной лентой, говорящей о возможном падении сосулек.

Если же машина, например, стояла под знаком, запрещающим остановку или стоянку, или рядом висела предупреждающая табличка, то это не является причиной для отказа.

Если у автовладельца нет КАСКО, то для того, чтобы получить возмещение, нужно вызывать участкового, чтобы он зафиксировал факт причинения ущерба (самому пострадавшему тоже не помешает сделать свои фото). Потом водитель подает заявление в УМВД с требованием возбудить уголовное дело на собственника здания или УК. Также необходимо произвести оценку причиненного ущерба в экспертной организации, а уже потом подавать в суд.

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