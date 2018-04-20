​Руководство думы Сургута объяснило, зачем обсуждает с администрацией «критерии отбора кандидатов на пост главы»

Переписка между председателем думы Сургута Надеждой Краснояровой и градоначальником Вадимом Шуваловым, посвященная «применению критериев отбора на пост главы города», велась без какого-либо «революционного» подтекста. Об этом рассказала в ответе на вопрос siapress.ru сама Надежда Красноярова. По ее словам, некоторые поправки в закон об избрании глав муниципалитетов происходят на федеральном уровне, и Сургуту нужно просто привести свой устав и нормативную базу в соответствие к вышестоящим изменениям.

С чего началось?

Напомним, что с 2015 года в России появился новый вариант избрания муниципальных глав – в «выборах» участвуют только депутаты, а кандидатов, которых рассмотрят парламентарии, отбирает комиссия, которую формирует в равных долях дума и губернатор. Таким способом в сентябре 2015 года был переизбран на второй срок глава Сургута Дмитрий Попов, и ту же процедуру псевдоизбрания пришлось повторить в июне 2016 года, когда Попов из-за уголовного дела ушел в отставку, а на его место был назначен Вадим Шувалов.

Почему сейчас вспомнили?

В феврале-марте этого года между руководством думы и администрации Сургута началась переписка, в которой обсуждались критерии отбора кандидатов на пост главы города. В кулуарах это вызвало волнения потому, что совпало с упорными слухами о скорой (после выборов президента) отставке Вадима Шувалова из-за массы конфликтов и скандалов, произведенных его командой за последний год. В элитах обсуждалось, что дума якобы уже готовит назначение нового главы и подстраивает под него критерии отбора, чтобы было удобнее провести выборы. Однако в преддверии выборов городская администрация смогла погасить наиболее жесткие конфликты, еще полыхавшие в январе-феврале, и пока вопрос о смене управленческой команды Сургута не поднимается в публичном поле.