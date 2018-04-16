Не хватило одного броска. БК «Университет-Югра» в крайне плотном противостоянии покинул нынешний сезон Суперлиги-1

Баскетбольный клуб «Университет-Югра» выбыл из розыгрыша Суперлиги-1, уступив в четвертьфинале «Новосибирску» в крайне плотном противостоянии. В четвертом матче серии, когда счет по играм уже был 2:1 в пользу новосибирцев, наша команда на чужой площадке почти всю игру вела в счете. И даже за две минуты до финального свистка «студенты» все еще были впереди на семь очков. Но в эти последние минуты наша команда потеряла двух важных игроков – Даниила Соловьева и капитана Николу Лепоевича – они набрали по пять фолов и потеряли возможность выходить площадку. В это же время «Новосибирск» начал давить, и перед последними 20 секундами счет уже был 90:89 в их пользу.

Последняя атака «Университета» была отдана в руки сербского игрока Неманьи Протича, который сделал огромный вклад в предыдущих играх против «Новосибирска». Но он промахнулся с дальней дистанции и игра завершилась с обидным счетом 90:89.

Кроме того, после игры выяснилось, что капитан и лучший нападающий всей Суперлиги-1 Никола Лепоевич получил травму – врачи подозревали, что у него перелом руки, но позже поставили другой предварительный диагноз – бурсит (воспаление слизистых сумок в области суставов). Редакция СИА-ПРЕСС и все болельщики желают капитану «Университета» скорейшего выздоровления.

А пока клуб покинул розыгрыш Суперлиги и уходит в отпуск. Будущее и перспективы команды остаются туманными из-за проблем с финансированием. Напомним, что бюджет прекратил вкладывать необходимые деньги в клуб, а крупных спонсорских денег пока привлечь не удалось. О том, как будет развиваться ситуация с сургутской баскетбольной командой – читайте далее на siapress.ru.