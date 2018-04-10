Теперь придётся побежать на выезде. БК «Университет-Югра» уступил «Новосибирску» одну из двух домашних игр четвертьфинала

Накануне, 9 апреля, счет в четвертьфинальной серии игр между БК «Университет-Югра» и «Новосибирском» сравнялся — 1:1. Первую игру, которая была в субботу, наши баскетболисты выиграли с преимуществом в 4 очка (82:78), а вторую проиграли с тем же отрывом (78:82). Это была очень плотная игра, в которой оппоненты сургутского клуба постоянно шли на полшага впереди, и смогли это шаткое преимущество удержать.

На этом домашний этап четвертьфинала Суперлиги-1 завершен, завтра наши спортсмены выезжают в Новосибирск, где сыграют еще две игры — 12 и 14 апреля. В случае, если после них счет в серии останется равным, решающий матч пройдет в Сургуте 17 апреля.

Напомним, что сургутский баскетбольный клуб «Университет-Югра» является действующим чемпионом Суперлиги-1. После финансовых пертурбаций он не очень успешно начал новый сезон, но завершил регулярный чемпионат на четвертом месте. Четвертьфинальный соперник — «Новосибирск» — дважды уступил сургутянам в ходе сезона на нашей площадке и победил один раз — у себя дома.

Подробности об этой баскетбольной серии и того, почему она интересна, и как можно болеть за наших спортсменов онлайн — читайте здесь.