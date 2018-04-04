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В Сургуте стартует большой марафон межевания территорий. И попасть на него — в ваших интересах

Как только депутаты шестого созыва Думы города приступили к работе, они обозначили одну из главных проблем, без решения которой невозможно навести порядок в городе: в Сургуте огромное количество бесхозяйных внутриквартальных проездов, которые требуют ремонта. Еще в конце 2016 года на одном из заседаний комитета по городскому хозяйству и перспективному развитию, представители ЖКХ озвучили цифру – в Сургуте 69 бесхозяйных проездов, которые администрация в зимнее время содержит – убирает и вывозит снег, но собственно, этим и ограничивается, поскольку бюджетный кодекс не позволяет тратить капитальные средства на содержание этих проездов и их ремонт. Решить эту наболевшую проблему может только комплексное межевание.

Средства на выполнение работ по разработке проектов межевания территорий выделены, администрация города заключила муниципальный контракт на выполнение этих работ на 41 территории. В прошедшем году подготовлен 21 проект межевания. Утверждаться проекты межевания будут только после их рассмотрения на публичных слушаниях, в которых может принять участие каждый житель Сургута.

В апреле публичные слушания будут проходить десять дней – 9, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 23, 25 и 28 апреля. Подробная информация на сайте администрации города.


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Сегодня в 14:40, просмотров: 276, комментариев: 0


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