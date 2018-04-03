​«Газпром переработка» снова выставила свой сургутский офис на продажу. На этот раз – с большим дисконтом

Не успела редакция siapress.ru пошутить на тему возможного возвращения «Газпром переработки» в Сургут, как накануне, 2 апреля, недостроенный офис компании в центре города вновь был выставлен на продажу. Информация об этом появилась на электронной площадке торгов «Газпромбанка». И на этот раз переехавшая в Санкт-Петербург компания попробует продать свою недвижимость с существенным дисконтом.

Напомним, что в начале 2018 года недостроенное 18-этажной здание площадью 25 тыс. кв.м., находящееся на проспекте Ленина возле главного офиса «Газпром трансгаз Сургута», продавалось с начальной ценой почти в 2 млрд рублей (хотя, по некоторым данным, на его строительство компания потратила порядка 13 млрд рублей), и тогда не нашла своего покупателя. Этому способствовало и то, что для введения офиса в эксплуатацию, по разным оценкам, потребуется еще 1-2 млрд рублей.

На этот раз начальная цена аукциона оказалась на 25 процентов ниже, чем в предыдущий – 1 млрд 416 млн рублей с НДС. Шаг аукциона – 15 млн рублей, размер обеспечения заявки – 20 млн рублей.

Это событие еще раз поднимает вопрос с возможными заинтересованными покупателями 18-этажного гиганта. Хотя его цена стала на 500 млн рублей ниже, она все еще заоблачна для любых субъектов бизнеса и власти, кроме Сургутнефтегаза и окружного правительства, а также каких-то «внешних» игроков, то есть крупных федеральных и международных компаний. Так как у Владимира Богданова с офисными площадями в Сургуте все в порядке, выбор невелик.

Возможно, эта ситуация вновь пробудит интригу с переездом (полным либо частичным) регионального правительства в Сургут либо покупки округом офиса для объединения в одном здании всей городской администрации. Вадим Шувалов и его заместители еще во время прошлого аукциона «Газпром переработки» делали явные намеки на то, что были бы рады такому переезду.

На этот раз сроки упираются в майские праздники: заявки на новый аукцион по продаже недостроенного офиса будут приниматься до 28 апреля, сами торги пройдут 5 мая, а итоги подведут 18 мая.