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​Итоги 1 апреля на siapress.ru: «переработка» не вернулась, чиновники не пересели на автобусы, Сургут не разбомбили

Накануне, 1 апреля, на портале siapress.ru вышло несколько новостей, которые были серьезными, но выглядели как шутки, и были шуточными, хотя выглядели серьезно. Давайте пробежимся по ним.

Аман Тулеев написал заявление об отставке – губернатор Кузбасса выбрал довольно необычный день для завершения карьеры, но что делать – 1 апреля он написал прошение об уходе, Владимир Путин его удовлетворил. Очевидно, что это правда.

Сургутская администрация продолжит оптимизировать транспортные расходы чиновников. Заодно сделает их ближе к народу – громкие оптимизационные кампании, которые приносят пиара больше, чем эффекта – стиль сургутской администрации, но все же высшее руководство города пока не дошло до пересадки своих подчиненных на автобусы. Впрочем, мы не удивимся, если эта шутка редакции siapress.ru будет взята на вооружение в рамках очередной кампании по сокращению расходов. А пока это всего лишь наши фантазии.

В Югре активизировались любители бензопил – этот завлекающий заголовок и специально написанный к 1 апреля текст стал третьим по просмотрам на нашем портале за воскресный день. На самом деле детективные истории, вошедшие в этот мини-обзор, действительно произошли недавно в Югре. Если пропустили этот текст – прочитайте сейчас.

Депутаты думы Сургута рассмотрят новые «критерии отбора кандидатур на пост главы города». К чему бы это? – несмотря на то, что это похоже на достаточно злостный розыгрыш, эта история – полная правда. Как минимум переписка между думой и администрацией города о тех самых критериях, по которым отбираются кандидаты на должность главы, имела место совсем недавно. Все остальное – предположения, подтверждаемые разными источниками. Продолжение этой темы читайте совсем скоро на siapress.ru.

Уголовник с задатками парфюмера обокрал урайку – не всегда просто шутить на тему криминальных сводок, но иногда, когда обходится без жертв и трагедий, очень хочется. Тем более, когда история заканчивается благополучно. Это криминальное чтиво – тоже правда.

В Сургут может вернуться «Газпром Переработка» – сургутские газовики действительно видят бывших коллег, вроде переехавших в Санкт-Петербург, но уже вернувшихся в родные пенаты. Да и здание на проспекте Ленина никак не может продаться. Но все же «Газпром переработка» пока в Сургут не возвращается. Это была наша первоапрельская шутка и второе место по просмотрам за воскресенье.

На месте рынка на Набережном строят концертную площадку – многие наши читатели обращались в редакцию с вопросом, что за сцену монтируют возле мечети на Набережном проспекте. Это и стало основой для нашей шутки – арка действительно похожа не сцену, поэтому мы немного пофантазировали и придумали концертную площадку на месте бывшего рынка. На самом деле там будет совсем другой объект – буквально сегодня читайте на siapress.ru, какой именно.

Что будет, если на Сургут упадет ядерная бомба? – этот материал мы изначально подавали не как шутку, а просто как любопытное чтиво (и он собрал больше всех просмотров за день), хоть и с отсылкой на некоторую несерьезность предположения – ведь никто в реальности не ожидает, что наш город может стать целью для атаки какой-нибудь «царь-бомбы». Однако взрывы возмущения в комментариях все же случились. Надеемся, что этот наш материал был адекватно воспринят и понят аудиторией и не вызвал резкий взлет продаж соли и спичек в сургутских магазинах.

С прошедшим первым апреля вас!


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Сегодня в 09:46, просмотров: 156, комментариев: 0


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