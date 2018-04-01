​На месте рынка на Набережном строят концертную площадку

«Что строится на месте бывшего рынка на Набережном проспекте?» — задают вопросы читатели siapress.ru. Рассказываем.

В 2015 году с лица города был стерт Набережный рынок — решение об этом было принято годом ранее. Что разместить на его месте должны были решить публичные слушания. Бывший замглавы города Александр Шатунов тогда склонялся к тому, что на пустыре лучше возвести социально значимый объект, а именно академию единоборств, либо аквапарк. Последний в итоге все же появился в Сургуте, правда в другом конце города.

До последнего момента школа единоборств лидировала среди предпочтений сургутян, ведь количество детей, занимающихся карате, дзюдо, боксом и в других подобных спортивных секциях велико.

Но в итоге вместо торговых рядов было принято возвести культурное сооружение — площадку, где смогут проводить массовые мероприятия с приглашением звезд эстрады или городских коллективов. Как удалось выяснить siapress.ru, срок строительства объекта — до осени 2018 года, однако сдача, как обычно, может быть перенесена на некоторое время.

В соответствии с дизайн-проектом на участке будут возведены трибуны для зрителей, современная сцена (верхняя часть которой уже видна из-за забора), площадка для танцев, а также здание для хозотделов и помещений для артистов.

Единственный недочет в проекте — небольшая стоянка под автомобили посетителей. Но сургутянам уже не привыкать — ежегодно во время проведения крупных общегородских праздников в близлежащих к площадке дворах стабильно происходит транспортный коллапс.

Сегодня — 1 апреля, когда многие редакции СМИ традиционно публикуют не совсем серьезные и правдивые новости. Мы — не исключение. Как вы думаете, эта новость – правда или наша первоапрельская шутка? Пишите свои версии в комментариях, а правильный ответ читайте в понедельник, 2 апреля, на siapress.ru.