​Сургутская администрация продолжит оптимизировать транспортные расходы чиновников. Заодно сделает их ближе к народу

Руководство сургутской администрации продолжит оптимизацию расходов – уже сейчас вовсю действует программа по пересадке чиновников на такси, что позволило бюджету сэкономить около 40 млн рублей. Как рассказываю источники siapress.ru в городской власти, в кулуарах обсуждается продолжение политики экономии – для этого часть чиновников, которые пользуются служебным такси, пересадить на автобусы, либо вообще пойти по европейскому пути, и заменить все транспортные расходы конкретной штатной единицы ежемесячной выплатой. Ее работник сможет потратить на такси, автобус либо заправку личного автомобиля.

У этой меры будет несколько позитивных моментов. Во-первых, пиар-эффект, который традиционно высоко оценивается нынешней администрацией. Если власти Сургута первыми пересадят чиновников на автобусы и этим как бы сделают их «ближе к людям» – это станет большим плюсом в глазах простых людей. Во-вторых, очередное, пусть и не столь масштабное (явно менее 40 млн рублей) сокращение расходов, что тоже скажется на пиар-эффекте решения. В-третьих, демонстрация окружной власти способность принимать смелые и необычные решения. Минус лишь в том, что эта идея может не очень понравится самим рядовым чиновникам, которые второй раз за два года потеряют в элементарном комфорте перемещения на работе.

Будет ли этот проект доработан до презентации и реализации – вероятнее всего, станет известно летом, когда будет запущен очередной цикл бюджетного планирования.

Сегодня — 1 апреля, когда многие редакции СМИ традиционно публикуют не совсем серьезные и правдивые новости. Мы — не исключение. Как вы думаете, эта новость – правда или наша первоапрельская шутка? Пишите свои версии в комментариях, а правильный ответ читайте в понедельник, 2 апреля, на siapress.ru.