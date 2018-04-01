​Депутаты думы Сургута рассмотрят новые «критерии отбора кандидатур на пост главы города». К чему бы это?

По информации siapress.ru, в ближайшее время на рассмотрение думы Сургута будет внесен вопрос о новых критериях отбора кандидатур на пост главы города. По крайней мере, об этом свидетельствует письмо, которое депутаты получили через канцелярию парламента – в нем правовое управление (за визами замглавы Алексея Жердева и главы Вадима Шувалова) расписывает, какие требования можно применять к кандидатам на пост градоначальника, какие нельзя, и какие – целесообразно.

Разумеется, в парламентском сообществе и кулуарах администрации немедленно возникли закономерные вопросы: к чему это все? Ведь до ближайших (плановых) выборов главы у нас еще три года – полномочия Вадима Шувалова истекают в 2021 году. Почему парламент озаботился критериями отбора кандидатов настолько заранее?

Все это очень гладко ложится на слухи о возможной смене управленческой команды в Сургуте в поствыборный период. Напомним, что в начале года региональная власть выразила крайнее неудовлетворение той массой конфликтов и скандалов, возникших в экономической столице региона из-за действий главы города и его заместителей. Тогда же появилась информация якобы из самого «белого чума» о том, что Вадим Шувалов вместе со своими главными соратниками покинет администрацию города после выборов, а сейчас шепчутся о сроках – июль 2018 года.

Хотя не исключено, что дума действительно занимается плановой деятельностью и вопрос о критериях, по которым будут оцениваться кандидаты на пост главы – это просто решение некоторых правовых вопросов заранее. Подробнее об этом – в ближайшее время на siapress.ru.

Сегодня — 1 апреля, когда многие редакции СМИ традиционно публикуют не совсем серьезные и правдивые новости. Мы — не исключение. Как вы думаете, эта новость – правда или наша первоапрельская шутка? Пишите свои версии в комментариях, а правильный ответ читайте в понедельник, 2 апреля, на siapress.ru.