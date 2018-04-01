​Сегодня читайте siapress.ru очень внимательно. В наших новостях будут шутки

Сегодня, 1 апреля, многие редакции традиционно вкрапляют в свою новостную повестку шуточные материалы. Впрочем, зачастую и вполне серьезные материалы в этот день могут выглядеть как первоапрельская шутка. Мы предлагаем вам, дорогие читатели, стать экспертами, и предположить, в каких новостях портала siapress.ru кроется наш маленький творческий вымысел, а какие материалы абсолютно серьезны. Пишите свои предположения в комментариях к каждой из новостей, а самого проницательного читателя по итогам этой своеобразной игры мы наградим подарком от редакции.

Какие новости были шуточными, а какие нет – читайте на siapress.ru завтра, 2 апреля.