​«Сколько это можно терпеть?» Сургутяне возмущены транспортным коллапсом вокруг городской мечети

«Около мечети и «Ярославны» коллапс! Машины стоят везде брошенные, люди не могут разъехаться. Сколько можно это терпеть?» – пишут в редакцию siapress.ru возмущенные жители города. Они рассказывают о том, что во время традиционной пятничной молитвы весь район вокруг мечети погружается в пробки и заторы – это касается как дороги возле «Ярославны», так и всех окрестных дворов. В это время там не могут проехать ни простые горожане, ни коммунальщики, ни тем более экстренные службы – все потому, что спешащие отправить свои религиозные потребности водители просто бросают свои автомобили на проезжей части и на упреки со стороны людей не реагируют.

Этой проблеме в районе улицы Майской и проспекта Набережного уже не один год. Ранее представители духовных и национальных объединений призывали правоверных приходить на пятничную молитву пешком либо приезжать на общественном транспорте, но это принципиально не спасло ситуацию. Сургутян удивляет равнодушие к проблеме городских властей и дорожной инспекции. «Ведь они знают об этом, это происходит каждую пятницу, почему же не могут расставлять посты и как-то регулировать это движение?» – пишут наши читатели.

Редакция siapress.ru в очередной раз сделает все необходимые запросы в городскую администрацию и службу ГИБДД, чтобы узнать их отношение к этой проблеме.