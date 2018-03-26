​Главный редактор siapress.ru Дмитрий Щеглов стал «Журналистом года – 2017» в Сургуте и Сургутском районе

Главный редактор информационно-аналитического портала siapress.ru Дмитрий Щеглов победил в конкурсе «Журналист года – 2017» в Сургуте и Сургутском районе среди печатных и электронных СМИ. В рейтинговом голосовании, в котором приняли участие федеральные и местные эксперты, он набрал 31,1 балл. Очень близко к нему оказалась Анастасия Волкова из газеты «Вестник Сургутского района» и Антон Степыгин из ИА «URA.ru» (он получил награду за лучший репортаж года).

Среди телевизионных СМИ победу одержал Дмитрий Круковец («Сургутинтерновости»), который в плотном соревновании обошел Марию Лебигу («СургутинформТВ»), а среди радийных журналистов – Антонина Сахарова («Авторадио Сургут»), выигравшая у Дмитрия Пахорукова («Серебряный дождь»).

Впервые за всю историю конкурс «Журналист года» в Сургуте и районе проходил с привлечением федеральных экспертов. Так, одной из ключевых фигур в жюри нынешнего конкурса был секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный.

Любопытно, что на церемонии присутствовал и вручал награды глава Сургутского района Андрей Трубецкой, но не было ни одного представителя из высшего руководства администрации Сургута.