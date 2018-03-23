​«Университет-Югра» провел крайне напряженную встречу с командой из Ревды и уступил на последних минутах // ФОТО

Последняя домашняя игра БК «Университет-Югра» в рамках регулярного чемпионата Суперлиги-1 против ревдинской команды «ТЕМП-СУМЗ-УГМК», как мы и предсказывали, превратилась в настоящую битву. Сначала гости взяли небольшое преимущество, но уже к концу первой четверти сургутяне начали обыгрывать ревдинцев на два очка, и постепенно, очень медленно и с огромным трудом начали его наращивать, но никак не могли оторваться более чем на пять очков.

Класс обеих команд был настолько высок и близок друг к другу, что практически все атаки завершались зеркальными поражениями кольца.

Абсолютной звездой матча у «Университета» оказался капитал Никола Лепоевич, который к концу игры записал на свой счет 26 очков – во многом благодаря его феноменальной игре команда стабильно отвечала на удачные выпады Ревды и долгое время поддерживала отрыв от гостей. На втором месте по результативности был Даниил Соловьев с 17 очками. К сожалению, в матче не смог реализоваться отличный нападающий Евгений Карпеко – мало того, что у него не шла игра в первые минуты, так затем последовала травма ноги, из-за чего он вовсе покинул площадку.

Определяющими для матча стали последние полторы минуты. Буквально пара ошибок сургутян, совмещенных с нарушением правил и последующими штрафными в наше кольцо, привели сначала к равному счету – 71:71, а затем к жесткому давлению гостей. При счете 73:75 в пользу «ТЕМП-СУМЗ-УГМК», когда «камбэк» был возможен, менее чем за минуту до конца матча игрок из Ревды Евгений Войтюк забил трехочковый, чем фактически лишил сургутян возможности отыграться. Итоговый счет – 73:81.

Поражение в этой крайне интересной и достойной игре все же не повлияло на положение «Университета» в турнирной таблице – сургутяне сохранили четвертое место (а ревдинцы – третье), имея равное количество очков с «Новосибирском». Впереди еще две выездные игры – против команды «МБА», которая борется за вхождение в заветную восьмерку коллективов, попадающих в плей-офф, и против «Химки-Подмосковья» (10 место таблицы). Эти матчи можно будет смотреть и поддерживать сургутскую команду в онлайн-режиме — трансляцию можно увидеть на сайте клуба либо присоединиться к верным болельщикам в совместном просмотре игр.