​Сегодня «Университет-Югра» проведет последнюю домашнюю игру в регулярном этапе Суперлиги. И это будет бойня

Сегодня, 22 марта, баскетбольный клуб «Университет-Югра» проведет последнюю домашнюю игру регулярного чемпионата Суперлиги-1, и это будет очень серьезное противостояние – против команды «ТЕМП-СУМЗ-УГМК» (Ревда), которая сейчас занимает третье место в турнирной таблице (наши «студенты» – на четвертом). Напомним, что последний матч против ревдинцев у сургутской команды не удался, и теперь, перед началом финала сезона, для «Университета» принципиально важно одолеть таких серьезных противников. Одну сильную команду на этой неделе наша команда уже одолела — 19 марта со счетом 86:74 она обыграла команду «Урал» из Екатеринбурга.

Ну а далее сургутянам предстоит две выездные игры против команд, которые не входят в топ-8 турнирной таблицы – «МБА» и «Химки-Подмосковье». Сейчас у «Университета» 60 очков (на 6 меньше, чем у лидера – команды «Самара») и 67 процентов выигранных матчей. С учетом сложного старта, когда в начале сезона команду кое-как получилось собрать в условиях страшного недофинансирования – это более чем достойный результат. Регулярный чемпионат закончится 31 марта, после чего будет составляться первые пары и расписание стадии плей-офф.

А на сегодняшний матч можно посмотреть лично — в СК «Энергетик» в 19.00. Вход на игру свободный.