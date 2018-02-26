​«Университет-Югра» после выездной серии держится на четвертом месте Суперлиги. Обе игры оказались крайне непростыми

Баскетбольный клуб «Университет-Югра» прошел через короткую выездную серию со счетом 1:1. Сначала «студенты» в плотной борьбе со счетом 64:73 уступили лидеру Суперлиги-1 – команде «Самара». Затем казавшийся простым матч против аутсайдера турнирной таблицы – БК «Рязань» (этот коллектив находится на последнем месте в Суперлиге) внезапно перестал быть томным после первых двух четвертей – рязанцы доводили свое преимущество до 11 очков. Однако «Университет-Югра» собрался и во второй половине отыграл преимущество, завершив матч непростой, но победой 86:80.

После этих игр сургутская команда сохранила свое четвертое место в таблице с 51 очком (у лидера – 58 с одной игрой в запасе). Дальше накал будет только повышаться: в первую мартовскую серию игр «Университету» предстоит принять на домашней площадке одного из лидеров Суперлиги – «Спартак-Приморье» (Владивосток), а также «Иркут», который идет на восьмом месте. Игры пройдут в воскресенье, 4 марта, в 17.00, и в среду, 7 марта, в 19.00 соответственно. Команда, как всегда, приглашает всех желающих поддержать своих спортсменов в СОК «Энергетик».