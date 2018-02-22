В Сургуте скоро начнут выплачивать по 14 тысяч рублей в месяц за первого ребенка

Социальная служба Сургута начала сбор заявлений на пособия по рождению первого ребенка, рассказал глава города Вадим Шувалов.
Выплаты предоставляются на первенцев, родившихся с 1 января 2018 года. Получить их смогут родители, имеющие гражданство России, чей средний доход на каждого члена семьи не превышает 23 тысячи рублей.
Размер ежемесячного пособия составляет сумму в районе 14 тысяч рублей.
Телефоны для связи: 52-98-46, 52-98-99
Бизнес молодых в Сургуте. Гендиректор школы английского языка Langberry Юлия Саяпова // 26 февраля в 12.00