В Сургуте может смениться руководитель колледжа русской культуры им. Знаменского

О том, что директор образовательного учреждения уходит на заслуженный отдых, уже говорят в самом колледже русской культуры им. Знаменского. По крайней мере,педагогический коллектив и учащиеся в курсе смены руководителя. Однако официально информация пока не подтверждается. Корреспонденту siapress.ru в приемной колледжа ответили, что Екатерина Владимировна сейчас в отпуске, и пока занимает должность директора. Никаких приказов не подписано.

Сама Екатерина Лоншакова в декабре отметила солидный юбилей. Она в 1964 стала преподавателем Сургутской детской музыкальной школы № 1, затем заведующим теоретическим отделом, а с 1983 г. – директором. Став руководителем, она успешно реорганизовала ее сначала в среднюю экспериментальную специализированную школу русской культуры им. А.С. Знаменского, а затем в муниципальное учреждение «Колледж русской культуры им. А.С. Знаменского».