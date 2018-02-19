Департамент образования администрации Сургута сообщает, что на основании решения заседания санитарно-противоэпидемического координационного совета при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 19 февраля с целью предупреждения эпидемического распространения гриппа и ОРВИ процесс обучения в очной форме приостановлен до 24 февраля включительно. Напомним, это уже вторая неделя карантина в Сургуте.
Карантин в Сургуте продлен до 24 февраля включительно
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